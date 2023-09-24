الفاو تختار مصر لإطلاق برنامج الصحة النباتية الأفريقي

يأتي ذلك نظرا لدور مصر الريادي والإقليمي في أفريقيا وما يمتاز به الحجر الزراعي المصري من قوة فنية في مجال الصحة النباتية، والتي تمثل نموذجا أفريقيا يحتذى به في هذا المجال.

وقال المهندس إسلام فرحات مدير وحدة تحليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي المصري“إن البرنامج التدريبي – الذي يستمر لمدة 5 أيام – سيتضمن جلسات وورش عمل حول رصد الآفات الحجرية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لبعض المزارع للتعرف على أحدث تكنولوجيا متقدمة يتم استخدامها لأول مرة لرصد الآفات الحجرية ومكافحتها”.

وأشار إلى أن المدربين هم خبراء من وزارة الزراعة الأمريكية، وبحضور ممثلي الاتحاد الأفريقي، حيث سيقوم المتدربون الأفارقة بتدريب زملائهم بعد عودتهم لبلادهم.

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