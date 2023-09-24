المستشار الألماني يدافع عن أسعار الفائدة في قطاع الإسكان

وقال شولتس خلال تجمع انتخابي في نورمبرغ السبت، إن“التضخم يهدد النمو الاقتصادي والقوة المالية للمواطنين. لهذا من الصواب أن يتحرك البنك المركزي بقوة ضده”.

انخفاض أسعار المنازل

ثم أبلغ الحضور بأن رفع البنك المركزي الأوروبي الأخير لسعر الفائدة على الودائع إلى 4%، يجب ألا يمثل مشكلة لأصحاب المنازل في المستقبل.

وأضاف:“أيها الناس، في ألمانيا الغربية بُنيت 700 ألف شقة عام 1972. هل تعلمون ما نسبة الفائدة في ذلك الوقت؟ 9.5%!”.

وواصل شولتس، الذي كان وزيراً للمالية في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، في الاستعانة بالتاريخ الاقتصادي. وقال:“اسألوا أهلكم، أو إذا كنت من كبار السن: بأي أسعار فائدة بنيتم بيوتكم؟”.

التزم الحاضرون في التجمع الانتخابي، الذين بلغ عددهم نحو 200، الصمت، قبل أن يبادر المستشار الألماني بالإجابة على سؤاله:“لأنكم ستسمعون، أنه تم توفير المال في ذلك الوقت. أسعار الفائدة ليست هي المشكلة”.

يرى شولتس أن السبب الحقيقي للأزمة الحالية في سوق الإسكان هو الافتراض الخاطئ بأن عدد الأثرياء في ألمانيا“كبير للغاية”، ملمحاً إلى أن المطورين لم يبنوا ما يكفي من المساكن بأسعار معقولة.

أفاد مكتب الإحصاء الألماني الجمعة بأن أسعار المنازل الألمانية انخفضت 9.9% في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي. هذا الانخفاض هو الأكثر حدة منذ بدأ القياس في 2000.

ويلقي العديد من الاقتصاديين اللوم في انخفاض أسعار المساكن على حملة التشديد النقدي التي يشنها البنك المركزي الأوروبي، وعدم اليقين بشأن القواعد التنظيمية الجديدة للطاقة التي أقرتها الحكومة.

اقتصاد الشرق