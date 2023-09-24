الإسكندرية للبترول: توفير منتجات بترولية بـ85 مليار جنيه خلال 2022-2023

وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للبترول، إلى ما شهدته الشركة، التي تعد أحد قلاع صناعة التكرير المصرية، من تطوير وتحديث في وحداتها الإنتاجية والأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة فيها، وتحسين نواحي السلامة، فضلاً عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بما يواكب التطور التشغيلي والتكنولوجيا المستحدثة.

من جانبه، قال علاء الدين أمين رئيس الشركة، إنه تم إمداد المشروع الوطني للطرق بما يزيد عن 660 ألف طن من منتج الأسفلت في إطار الدور الحيوي للشركة في توفير جانب من الاحتياجات المحلية من هذا المنتج عبر إنتاجها المحلي واستيراد كميات من الخارج، كما تم إنتاج ما يزيد على 20 ألف طن من المذيبات البترولية اللازمة لبعض الصناعات المحلية.

وفيما يتعلق بخطة شركة الإسكندرية للبترول المنفذة للتطوير والإحلال والتجديد، فقد شملت ضخ استثمارات بقيمة بلغت 767 مليون جنيه تم توجيهها لتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد بالوحدات الإنتاجية، وتحديث نظم الأمان الصناعي والسلامة وحماية البيئة ونظم التحول الرقمي متمثلة في نظامي إدارة الموارد والأصول ERP والبرمجة الخطية بمصافي التكرير، كذلك مشروعات تحسين كفاءة الطاقة والاستفادة بغازات الشعلة والحد من انبعاثاتها، ومشروعات تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية وفي مقدمتها مشروع تطوير وتأهيل حوض البترول بميناء الإسكندرية، أحد أهم المشروعات المنفذة بالمنطقة والذي بلغ حجم الإنفاق عليه منذ بدايته نحو 371 مليون جنيه.