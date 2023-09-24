الإسكندرية للبترول: توفير منتجات بترولية بـ85 مليار جنيه خلال 2022-2023

الإسكندرية للبترول: توفير منتجات بترولية بـ85 مليار جنيه خلال 2022-2023
التاريخ
9/24/2023 6:02:51 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
قامت شركة الإسكندرية للبترول، بتكرير نحو 8.4 مليون طن خام خلال العام المالي 2022-2023، وساهمت في توفير منتجات بترولية قيمتها تزيد عن 85 مليار جنيه، للسوق المحلية والعالمية.
وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للبترول، إلى ما شهدته الشركة، التي تعد أحد قلاع صناعة التكرير المصرية، من تطوير وتحديث في وحداتها الإنتاجية والأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة فيها، وتحسين نواحي السلامة، فضلاً عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بما يواكب التطور التشغيلي والتكنولوجيا المستحدثة.
من جانبه، قال علاء الدين أمين رئيس الشركة، إنه تم إمداد المشروع الوطني للطرق بما يزيد عن 660 ألف طن من منتج الأسفلت في إطار الدور الحيوي للشركة في توفير جانب من الاحتياجات المحلية من هذا المنتج عبر إنتاجها المحلي واستيراد كميات من الخارج، كما تم إنتاج ما يزيد على 20 ألف طن من المذيبات البترولية اللازمة لبعض الصناعات المحلية.
وفيما يتعلق بخطة شركة الإسكندرية للبترول المنفذة للتطوير والإحلال والتجديد، فقد شملت ضخ استثمارات بقيمة بلغت 767 مليون جنيه تم توجيهها لتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد بالوحدات الإنتاجية، وتحديث نظم الأمان الصناعي والسلامة وحماية البيئة ونظم التحول الرقمي متمثلة في نظامي إدارة الموارد والأصول ERP والبرمجة الخطية بمصافي التكرير، كذلك مشروعات تحسين كفاءة الطاقة والاستفادة بغازات الشعلة والحد من انبعاثاتها، ومشروعات تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية وفي مقدمتها مشروع تطوير وتأهيل حوض البترول بميناء الإسكندرية، أحد أهم المشروعات المنفذة بالمنطقة والذي بلغ حجم الإنفاق عليه منذ بدايته نحو 371 مليون جنيه.
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