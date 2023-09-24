ارتفاع أسعار غالبية السلع الرأسمالية في الصين خلال الشهر الجاري

ارتفاع أسعار غالبية السلع الرأسمالية في الصين خلال الشهر الجاري
التاريخ
9/24/2023 6:02:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن أسعار معظم السلع الرأسمالية التي تراقبها سلطات الإحصاء الصينية ارتفعت في منتصف شهر سبتمبر الجاري مقارنة مع مطلع الشهر الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أنه من بين السلع الرئيسية الـ50 المصنفة ضمن تسع فئات، بما في ذلك الأنابيب الفولاذية غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة وبعض المواد الكيميائية، سجلت 34 سلعة زيادة في الأسعار وانخفضت أسعار 16 في هذه الفترة.
وعلى وجه التحديد، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 4.5% في منتصف شهر سبتمبر الجاري مقارنة ببداية الشهر، وارتفعت أسعار حمض الكبريتيك بنسبة 6.2%.
وتستند هذه الأرقام التي يتم إصدارها كل 10 أيام إلى مسح يشمل ما يقرب من 2000 تاجر جملة وموزع في 31 منطقة على مستوى المقاطعات في جميع أنحاء البلاد.
أ ش أ
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