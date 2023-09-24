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ارتفاع أسعار غالبية السلع الرأسمالية في الصين خلال الشهر الجاري

9/24/2023 6:02:50 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأحد، أن أسعار معظم السلع الرأسمالية التي تراقبها سلطات الإحصاء الصينية ارتفعت في منتصف شهر سبتمبر الجاري مقارنة مع مطلع الشهر الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أنه من بين السلع الرئيسية الـ50 المصنفة ضمن تسع فئات، بما في ذلك الأنابيب الفولاذية غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة وبعض المواد الكيميائية، سجلت 34 سلعة زيادة في الأسعار وانخفضت أسعار 16 في هذه الفترة.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 4.5% في منتصف شهر سبتمبر الجاري مقارنة ببداية الشهر، وارتفعت أسعار حمض الكبريتيك بنسبة 6.2%.

وتستند هذه الأرقام التي يتم إصدارها كل 10 أيام إلى مسح يشمل ما يقرب من 2000 تاجر جملة وموزع في 31 منطقة على مستوى المقاطعات في جميع أنحاء البلاد.

أ ش أ

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