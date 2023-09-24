البورصة ترتفع بشكل طفيف في المستهل بتداولات 172 مليون جنيه
التاريخ
9/24/2023 6:02:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل جلسة اليوم الأحد، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.03% ليصل إلى 20086 نقطة.
فيما صعد مؤشر EGX70EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.40% ليصل إلى مستوى 3844 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 5699 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.32% ليصل لمستوى 24296 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 172 مليون جنيه، من خلال تداول 50 مليون سهم، بتنفيذ 8.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 169 شركة مقيدة، ارتفع منها 46 سهمًا، وتراجع 10 سهم، في حين لم تتغير أسعار 113 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.366 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 2.3 مليون جنيه ، فيما حقق العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 1.7 مليون جنيه و534 ألف جنيه على التوالى.
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