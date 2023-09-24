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البورصة ترتفع بشكل طفيف في المستهل بتداولات 172 مليون جنيه

9/24/2023 6:02:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في مستهل جلسة اليوم الأحد، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعا بنسبة 0.03% ليصل إلى 20086 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70EWI للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.40% ليصل إلى مستوى 3844 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 5699 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.32% ليصل لمستوى 24296 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 172 مليون جنيه، من خلال تداول 50 مليون سهم، بتنفيذ 8.8 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 169 شركة مقيدة، ارتفع منها 46 سهمًا، وتراجع 10 سهم، في حين لم تتغير أسعار 113 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.366 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 2.3 مليون جنيه ، فيما حقق العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 1.7 مليون جنيه و534 ألف جنيه على التوالى.

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