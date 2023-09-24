اليوم.. نهاية حق اكتتاب زيادة رأسمال المؤشر للبرمجيات

اليوم.. نهاية حق اكتتاب زيادة رأسمال المؤشر للبرمجيات
التاريخ
9/24/2023 6:02:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News)
ينتهي خلال جلسة اليوم الأحد، الحق في اكتتاب زيادة رأس مال شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.
وأوضحت البورصة، أن الزيادة قدرها 20 مليون جنيه موزعة على 20 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
ومن المقرر فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة اعتباراً من 27 سبتمبر الجاري ولمدة شهر تنتهي في 31 أكتوبر المقبل.
ويحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 26 أكتوبر المقبل.
وفي حال عدم تغطية كامل الأسهم المطروحة في المرحلة الأولى سيتم إعادة طرح الأسهم التي لم يتم تغطيتها مرة أخرى على المساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب.
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