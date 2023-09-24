Sunday, 24 September 2023 02:10 GMT

اليوم.. نهاية حق اكتتاب زيادة رأسمال المؤشر للبرمجيات

9/24/2023 6:02:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ينتهي خلال جلسة اليوم الأحد، الحق في اكتتاب زيادة رأس مال شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

وأوضحت البورصة، أن الزيادة قدرها 20 مليون جنيه موزعة على 20 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة اعتباراً من 27 سبتمبر الجاري ولمدة شهر تنتهي في 31 أكتوبر المقبل.

ويحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 26 أكتوبر المقبل.

وفي حال عدم تغطية كامل الأسهم المطروحة في المرحلة الأولى سيتم إعادة طرح الأسهم التي لم يتم تغطيتها مرة أخرى على المساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب.


MENAFN24092023000202011048ID1107129266

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث