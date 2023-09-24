اليوم.. نهاية حق اكتتاب زيادة رأسمال المؤشر للبرمجيات

وأوضحت البورصة، أن الزيادة قدرها 20 مليون جنيه موزعة على 20 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.

ومن المقرر فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة اعتباراً من 27 سبتمبر الجاري ولمدة شهر تنتهي في 31 أكتوبر المقبل.

ويحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 26 أكتوبر المقبل.

وفي حال عدم تغطية كامل الأسهم المطروحة في المرحلة الأولى سيتم إعادة طرح الأسهم التي لم يتم تغطيتها مرة أخرى على المساهمين القدامى الذين لم يقوموا ببيع الحق في الاكتتاب ومشتري حق الاكتتاب.



