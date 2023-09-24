مسيّرات أوكرانية تقصف مبنى إدارياً في كورسك الروسية

مسيّرات أوكرانية تقصف مبنى إدارياً في كورسك الروسية
التاريخ
9/24/2023 6:02:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
قصفت طائرة أوكرانية بدون طيار، مبنى إدارياً في وسط مدينة كورسك في جنوب روسيا، وفق ما أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد. وشنّت كييف في الأشهر الأخيرة هجمات شبه يومية على مدن روسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تنفذه منذ يونيو، لاستعادة مناطق أوكرانية سيطرت عليها
القوات الروسية. وتقع كورسك على بعد حوالى 90 كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا.
وقال الحاكم رومان ستاروفويت على «تلغرام»: «في كورسك، هاجمت طائرة أوكرانية بدون طيار مبنى إداريا في وسط المدينة، السقف تعرّض لأضرار طفيفة وعناصر أجهزة الطوارئ في الموقع».
وألحق هجوم بمسيّرة أوكرانية الشهر الماضي، أضراراً جسيمة بمحطة كورسك للقطارات وتسبب بإصابة خمسة أشخاص بجروح.
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