مسيّرات أوكرانية تقصف مبنى إدارياً في كورسك الروسية

قصفت طائرة أوكرانية بدون طيار، مبنى إدارياً في وسط مدينة كورسك في جنوب روسيا، وفق ما أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد. وشنّت كييف في الأشهر الأخيرة هجمات شبه يومية على مدن روسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تنفذه منذ يونيو، لاستعادة مناطق أوكرانية سيطرت عليها

القوات الروسية. وتقع كورسك على بعد حوالى 90 كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا.

وقال الحاكم رومان ستاروفويت على «تلغرام»: «في كورسك، هاجمت طائرة أوكرانية بدون طيار مبنى إداريا في وسط المدينة، السقف تعرّض لأضرار طفيفة وعناصر أجهزة الطوارئ في الموقع».

وألحق هجوم بمسيّرة أوكرانية الشهر الماضي، أضراراً جسيمة بمحطة كورسك للقطارات وتسبب بإصابة خمسة أشخاص بجروح.



