شتينسني يسجل أغرب هدف عكسي في تاريخ كرة القدم ويوقف مسيرة يوفنتوس بدون هزائم

انتهت بداية يوفنتوس الخالية من الهزائم هذا الموسم بالخسارة 4-2 أمام ساسولو بعد أن ساهمت أخطاء فويتشيخ شتينسني في حراسة المرمى في هزيمة الفريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وعانى اللاعب البولندي الدولي من صدمة بعد 12 دقيقة عندما لمست تسديدة أرماند لورينتي بعيدة المدى قفازي شتينسني وسكنت الشباك.

وقبل ثماني دقائق من النهاية، ابعد شتينسني وعن غير قصد تسديدة لتذهب إلى أندريا بينامونت، الذي سجل برأسه هدف التقدم لساسولو 3-2.

واكتمل الكابوس بالنسبة ليوفنتوس بعد مرور خمس دقائق على بداية الوقت المحتسب بدل الضائع عندما اسكن المدافع فيدريكو جاتي، الذي بدا غير مدرك لتقدم شتينسني عن خط مرماه، الكرة في مرماه.

وأدرك يوفنتوس التعادل لأول مرة في الدقيقة 21 عندما وضع ماتياس فينا مدافع ساسولو الكرة عن غير قصد في مرماه من مسافة قريبة أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية.

واستعاد أصحاب الأرض التقدم قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق دومينيكو بيراردي الذي سدد الكرة بهدوء في الزاوية السفلى البعيدة من على حافة منطقة الجزاء. وتعادل فيدريكو كييزا للفريق الزائر في الدقيقة 78 بتسديدة غيرت اتجاهها قبل أن يسجل ساسولو هدفين ليحصد النقاط الثلاث.

وتركت الهزيمة يوفنتوس في المركز الرابع برصيد عشر نقاط من خمس مباريات بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر الذي يحل ضيفا على إمبولي غدا الأحد. ويحتل ساسولو المركز 11 برصيد ست نقاط.

وقال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس لمنصة دازون "هذه هي الهزيمة الأولى، ويجب أن نتعلم منها. لم نكن رائعين قبل هذه المباراة، كما لن نكون سيئين بعدها.

"لقد كنا نحلق في السماء مع الفراشات. لقد بدأت المباراة بشكل جيد وكانت هناك بعض المواقف البسيطة إلى حد ما لم نستفد منها بأقصى استفادة.

"اهتزت شباكنا في محاولتهم الأولى وفقدنا تركيزنا، لذلك دفعنا ثمن ذلك".

وبدأ يوفنتوس الشوط الثاني بشكل إيجابي حيث حاول كييزا تسديد ركلة حرة أسفل الحائط لكن الكرة اخطأت المرمى بفارق ضئيل.

وفي المراحل الأخيرة من اللقاء، شن الفريقان هجمات مرتدة مما ترك ثغرات في الدفاع.

وحصل ساسولو على فرصة لجعل النتيجة 3-1 بعد مرور ساعة تقريبًا، لكن لورينتي سدد فوق العارضة من مسافة قريبة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أكد أليجري مجددا أن شتينسني هو حارس المرمى الأساسي لكنه ألمح إلى تغييرات غير محددة في المباراة القادمة.

وقال "الناس تقول إن يوفنتوس يجب أن يفوز باللقب. الأمر ليس كذلك، يجب أن ننهي الموسم ضمن الأربعة الأوائل وهو ما سيكون صعبا.

"يجب أن ندرك أنه يجب علينا أن نناضل بشكل كبير للفوز في كل مباراة".

وسيستضيف يوفنتوس فريق ليتشي صاحب المركز الثالث يوم الثلاثاء المقبل.