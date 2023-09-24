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استقبال طلبات الانسحاب لمرشحي «الوطني» الإثنين والثلاثاء

9/24/2023 6:02:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تفتح اللجنة الوطنية للانتخابات غدا الإثنين
باب التقدم بطلبات الانسحاب من سباق انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أمام المرشحين الذين لا يرغبون في الاستمرار بالترشح، على أن يغلق الباب مع نهاية يوم الثلاثاء (يومين).

وأوضحت اللجنة أن فترة "انسحاب المرشحين" هو الموعد النهائي الذي يجوز فيه لمن يرغب من المرشحين طلب سحب ترشحه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، والخروج من السباق الانتخابي، بحيث أنه بعد هذا التاريخ يُعتبر جميع المرشحين المتبقين، الواردة أسماؤهم في القوائم النهائية، مرشحين نهائيين لعضوية المجلس حتى انتهاء عملية التصويت وإعلان النتائج.

وأشارت اللجنة إلى أنه في حال قرر أحد المرشحين البالغ عددهم 309 مرشحين الانسحاب من خوض غمار السباق البرلماني إلى قبة المجلس، فإنه يتوجب عليه الالتزام بما ورد في قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والذي ألزم المنسحبين بضرورة إزالة جميع مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انسحابهم.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد حددت 23 يوماً للمرشحين، لعرض برامجهم الانتخابية التي يتنافسون على الفوز من خلالها بأصوات الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الخامسة.

وتعزز عملية الدعاية الانتخابية مبدأ
الشفافية في الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية وثقة الناخب والمرشح بها، إذ تتيح للمرشحين عرض برامجهم الانتخابية بشكل موسع، كما تفسح المجال أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي بناء على معطيات واضحة ووافية حول برنامج كل مرشح.

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