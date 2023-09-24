على أراضي ماديرا البرتغالية وفي بداية النشرة الجوية تبين من خلالها وجود سحب ركامية يتخللها الضباب الذي يجعل الجميع يأخذ الحيطة والحذر، فهذا تحذير عن قدوم صاروخ ماديرا، ولكن هذا الصاروخ لا يشبه غيره من الصواريخ، فهو يخرج بحلته الإمبراطورية في الليالي الحاسمة حتى يرمي بقذيفته الكروية بسرعة جنونية تجعل الجميع يردد: «كيف رآه؟»، وهم لا يعلمون أن هناك ما يسمى بالطائر الشبح الذي يخرج من بين جناحيه ضوء مهيب يجعله يخترق الهدف بكل سهولة. يظن البعض أنه حينما يسيطر الضباب في ملعب «الأول بارك» قد يعيقون ذلك الطائر المهيب عن التسديد، ولكن ألا يعلمون أن هذا النوع من الأشباح يولد بالتحديد من عنق الضباب.



ما زال هذا الطائر يحلق في سماء الرياض متعطشاً لتحقيق المزيد من الانتصارات، عن أي روح قتالية يتحلى بها هذا «الطائر الشبح»، عن أي شغف يسكن في جوفه، وكأنه في ريعان مسيرته الكروية، لا يكل ولا يمل عن تحقيق أحلامه، فهو يمتلك شغفاً عالياً؛ مما يجعله يعض عليه بالنواجذ ويتمسك به لآخر رمق، قائلاً: «ما زلت أحب اللعب وتسجيل الأهداف والفوز بالمباريات، وأود الاستمرار إلى أن تقول ساقاي: كريستيانو انتهى الأمر». هذا النوع من العزم والإصرار المتتالي نحو تحقيق الأهداف يجب أن يدرس حقاً.



وهنا يأتي السؤال المحتم: هل سيلد الزمان صاروخاً يشبه تركيبة «صاروخ ماديرا؟»، أم ستطول الغربة على ولادة شخصية تشبه تلك الشخصية المتفردة، المقاتلة، الطموحة؟

من الممكن أن نرى أشباهه، ولكن يبقى كريستيانو رونالدو ظاهرة كروية سطرت حروفها من ذهب من بداية مشواره إلى يومنا هذا، حيث جذب الأنظار إليه حتى أصبح الجميع يترقب مجريات الدوري السعودي الذي خطف أبصار العالم إليه بسرعة جنونية؛ ما شكل نقلة نوعية في تاريخ الدوري السعودي، الذي يمتلك عناصر جوهرية فذة تتحلى بروح المنافسة القوية للحصول على اللقب.



في منتصف تلك النشرة ظهرت لائحة تحذيرية تنص على التنبيه من استفزاز ذلك الطائر الشبح، حيث إنه في يوم ما استفزه بلاتر، فقرر أن يعاقب الجميع، فلو حاول أحدهم أن يستفزه ليحمي شباك مرماه جيداً، ربما ليس «صاروخ ماديرا» وحده يخترق الشباك، بل قد يحدث انفجار نووي في مرمى الخصم، ويتسبب بنتيجة كارثية لا تنسى في تاريخ كرة القدم.



روح قتالية يتمتع بها هذا اللاعب، فهو يخوض غمار الحرب مبتسماً، لا يطرح سيفه بالأرض مبكراً حتى يكسب تلك المعركة، ويصبح الفوز حليفه.

ما نقله هذا اللاعب عن ثقافة المملكة العربية السعودية من خلال مشاركته بالاحتفال باليوم الوطني السعودي وارتدائه الزي السعودي، وما يضفي من أجواء حماسية بالاحتفال على طريقة الشعب السعودي، أثار إعجاب العالم بأكمله، وإن كتبت عنك معلقات يا كريستيانو لن تصفك، وما زالت حروفي الأبجدية حائرة عن وصف ذلك «الطائر الشبح»، حتى اختتمت تلك النشرة بسؤال أثار تساؤل المشاهدين، وهو: أين هي الوجهة التالية التي سوف يحلق بها الطائر الشبح؟

ينهي المذيع تلك النشرة قائلاً: «سيداتي سادتي إلى هنا تنتهي نشرتنا لهذا اليوم على أمل أن يلد الزمان نسخة من هذا اللاعب حتى لا يفقد الجيل القادم معنى المتعة الكروية الحقيقية».