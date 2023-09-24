محمد بن راشد يبحث عن وزيرٍ للشباب في حكومة الإمارات

محمد بن راشد يبحث عن وزيرٍ للشباب في حكومة الإمارات
التاريخ
9/24/2023 6:02:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
شباب وشابات الإمارات المتميزين للتقدم لشغل منصب
وزير
الشباب في حكومة الإمارات.
وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات ..
أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين
.. يمثلون قضايا الشباب .. وينقلون آراءهم .. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات .. نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه ..
نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر
والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير".
MENAFN24092023000110011019ID1107129260
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.