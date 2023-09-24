محمد بن راشد يبحث عن وزيرٍ للشباب في حكومة الإمارات

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

شباب وشابات الإمارات المتميزين للتقدم لشغل منصب

وزير

الشباب في حكومة الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات ..

أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين

.. يمثلون قضايا الشباب .. وينقلون آراءهم .. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات .. نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه ..

نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر

والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير".