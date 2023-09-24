بلدية دبي تُنجز أعمال تجميل 4 دوّارات عامة بتصاميمٍ جديدة

أنجزت بلدية دبي أعمال تجميل 4 دوّارات في الإمارة شملت، دوّار الورقاء، ودوّار ند الشبا، ودوّار ند الحمر، ودوار الخوانيج، وذلك ضمن مشروع تجميل الدوّارات العامة على مستوى الإمارة، الذي يهدف إلى تطوير التكوين والتصميم البصري والجمالي لها، تماشياً مع استراتيجية "الفن في الأماكن العامة"، الرامية لتحويل إمارة دبي إلى معرض فني مفتوح وعالمي ومتاح للجميع، وتعزيز مكانتها كمدينة عالمية ذات إسهامات ثقافية وفنية متميزة.

ويُعدّ مشروع تجميل الدوّارات العامة في إمارة دبي من المشاريع التي تسعى البلدية من خلالها إلى تعزيز المظهر الجمالي والحضاري في الأماكن العامة للإمارة، عبر تصاميم فنية مبتكرة تعبر عن الروح العصرية والعمرانية لدبي وتتماشى مع المظهر العام لها.

استوحيت فكرة التصميم الجديد لدوّار الورقاء من اسم المنطقة، حيث يحتوي على مجسم يضم زخارف طائر الورقاء حول حلقة الدوار، يبلغ ارتفاعه 3.5 متراً، وسماكته 240 سنتيمتر. كذلك استوحِي مجسّم ند الحمر استناداً إلى اسم المنطقة، يحتوي على مجسم الورود يعكس تموج الكثبان الحمراء، فضلاً عن قربها من حديقة ند الحمر، وتبلغ ارتفاعات المجسمات بين 1.9 و2.9 متر. أما بالنسبة لدوّار ند الشبا، جاءت فكرة المجسّم من كلمة ند وهو التل الترابي المرتفع، حيث صُمّم الدوار بهذا الشكل ليعكس تموّج المجسم مع المحيط، وتتراوح ارتفاعاته من 0.6 إلى 2.0 متر.

كما صُمم مجسم دوار الخوانيج من اسم المنطقة نسبةً إلى بئر ماء عذب كانت تسمى الخوانيج، حيث يمثل المجسم الذي يبلغ ارتفاعه 3 أمتار، زُرعة مستوحاة من البيئة الصحراوية الزراعية التي اشتهرت بها أهالي المنطقة، كذلك يعكس المجسم الحرفة المتداولة الأساسية وثقافة الأهالي.

ونفذت البلدية أعمال الزراعة في الدوارات، حيث شملت المسطحات الخضراء، ومغطيات التربة من صنف سيزوفيوم (Sesuvium)، وعشب بنيسيتوم (Pennisetum)، وشجيرات البوغَنفيليّة (Bougainvillea)، ونباتات القصيف (Ruellia)، والزهور الموسمية.

وتنفذ بلدية دبي الأعمال التجميلية للعديد من المرافق والمجسمات، إضافةً إلى الأعمال الزراعية للشوارع والطرقات الرئيسة، وتجميل الدوارات الخاصة بالأحياء السكنية بالدمج بين المجسمات الفنية وأنماط الزراعة التجميلية، وذلك تماشياً مع أحد محاورها الاستراتيجية التي تركز على تعزيز جاذبية الإمارة وتوفير مرافق عامة متكاملة".