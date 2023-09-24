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ارتفاع عدد قتلى حريق مصنع في تايوان إلى 9

9/24/2023 6:02:23 AM
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عثرت فرق البحث على جثتين أخريين، اليوم الأحد، في موقع حريق مصنع لكرات الغولف بجنوب تايوان، ما يرفع عدد القتلى إلى تسعة، بحسب تقارير إعلامية تايوانية. ولايزال هناك شخص واحد في عداد المفقودين. من بين الضحايا أربعة أفراد إطفاء.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، نقلاً عن مسؤول إطفاء في مقاطعة بينغتونغ، إن انفجاراً وقع حوالي الساعة 6:10 مساء الجمعة، ما تسبب في انهيار جزء من المبنى ومحاصرة أفراد الإطفاء والعمال تحت الأنقاض.

ووقع انفجار ثان بعد 20 دقيقة. ولم يتم إطفاء الحريق في مصنع لونش تكنولوجيز الكائن بمنطقة بينغتونغ التكنولوجية حتى اليوم التالي. ومازال سبب الحريق غير واضح.

وأصيب نحو مائة شخص بجروح، وذكرت قناة تي في بي إس التلفزيونية التايوانية، أن رئيسة تايوان تساي إنغ ون زارت مقاطعة بينغتونغ السبت والتقت الضحايا وذويهم.


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