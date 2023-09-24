ارتفاع عدد قتلى حريق مصنع في تايوان إلى 9

ارتفاع عدد قتلى حريق مصنع في تايوان إلى 9
التاريخ
9/24/2023 6:02:23 AM
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عثرت فرق البحث على جثتين أخريين، اليوم الأحد، في موقع حريق مصنع لكرات الغولف بجنوب تايوان، ما يرفع عدد القتلى إلى تسعة، بحسب تقارير إعلامية تايوانية. ولايزال هناك شخص واحد في عداد المفقودين. من بين الضحايا أربعة أفراد إطفاء.
وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، نقلاً عن مسؤول إطفاء في مقاطعة بينغتونغ، إن انفجاراً وقع حوالي الساعة 6:10 مساء الجمعة، ما تسبب في انهيار جزء من المبنى ومحاصرة أفراد الإطفاء والعمال تحت الأنقاض.
ووقع انفجار ثان بعد 20 دقيقة. ولم يتم إطفاء الحريق في مصنع لونش تكنولوجيز الكائن بمنطقة بينغتونغ التكنولوجية حتى اليوم التالي. ومازال سبب الحريق غير واضح.
وأصيب نحو مائة شخص بجروح، وذكرت قناة تي في بي إس التلفزيونية التايوانية، أن رئيسة تايوان تساي إنغ ون زارت مقاطعة بينغتونغ السبت والتقت الضحايا وذويهم.
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