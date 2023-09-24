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مقاتلات روسية تستهدف مراكز قيادة أوكرانية في دونيتسك

9/24/2023 6:02:23 AM
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن سلاح الجو استهدف مقار قيادة ومراكز عمليات تابعة للقوات الأوكرانية في دونيتسك، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضحت الوزارة، أن الطيران التكتيكي لمجموعة الغرب نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية 44 الآلية و68 جايجر في مناطق كوبانكا وبيرشوترافنيفوي على اتجاه كوبيانسك.

وأضافت أنه قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم، في منطقة جيش الدبابات 1، لوحدات اللواء 25 المحمولة جواً في المواقع الأمامية في منطقة بيريستوفوي.

وأكدت وزارة الدفاع، أن أفراد مجموعة الغرب دمروا للقوات دبابتين ليوبارد، ومدفعين هاوتزر عيار 152 ملم 2 إيه 65 مستا-بي، وطاقم هاون في مناطق ستيلماخوفكا، كرينيتشكي، بيشانوي، بتروبافلوفسك.

وكشفت الوزارة، عن خسائر العدو خلال العملية والتي بلغت أكثر من مجموعة من القوات الأوكرانية، واثنين من الشاحنات الصغيرة ، وطائرة بدون طيار.


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