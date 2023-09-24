مقتل شرطي وإصابة آخر بتبادل إطلاق نار في كوسوفو

قال ألبين كورتي رئيس وزراء كوسوفو في بيان، إن شرطياً قتل وأصيب آخر في إطلاق نار بقرية في شمال كوسوفو في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد. وهذه أول واقعة كبرى تشهد أعمال عنف في المنطقة منذ شهور.

وقال في منشور على «فيسبوك»: «في الوقت الراهن إطلاق النار على شرطتنا من أسلحة ذات عيارات متنوعة لا يزال جارياً»، ووصف الواقعة بأنها عمل إرهابي، مضيفاً: «المهاجمون محترفون ويرتدون أقنعة ومدججون بالأسلحة».

وتصاعد التوتر في كوسوفو بعد اشتباكات نشبت في مايو الماضي، أصيب فيها أكثر من 90 من قوات حفظ السلام من حلف شمال الأطلسي ونحو 50 محتجاً صربياً في شمال كوسوفو.

وأصيبت محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين خصمي الحرب بالجمود الأسبوع الماضي. وألقى مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل بالمسؤولية على كورتي فيما يتعلق بالإخفاق في تشكيل رابطة من بلديات ذات أغلبية صربية ستمنحهم مساحة أكبر للحكم الذاتي.







