Sunday, 24 September 2023 02:08 GMT

الهولندي فيرستابين يفوز بسباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 ويقترب من حصد لقب بطولة العالم

9/24/2023 6:02:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

فاز
السائق الهولندي ماكس فيرستابين اليوم الأحد بجائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 ليقترب خطوة أخرى نحو حصد لقبه الثالث على التوالي.

تمكن سائق فريق ريد بول، الذي غاب عن منصة التتويج في سنغافورة الأسبوع الماضي، من الحفاظ على تقدمه في السباق ليحقق فوزه الـ13 هذا الموسم.

وجاء سائق مكلارين لاندو نوريس في المركز الثاني بفارق 19.4 ثانية عن فيرستابين، بينما احتل زميله الأسترالي الصاعد أوسكار بياستري المركز الثالث على أول منصة تتويج له في الفورمولا 1.

MENAFN24092023000110011019ID1107129254

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث