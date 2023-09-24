الهولندي فيرستابين يفوز بسباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 ويقترب من حصد لقب بطولة العالم

الهولندي فيرستابين يفوز بسباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 ويقترب من حصد لقب بطولة العالم
التاريخ
9/24/2023 6:02:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
فاز
السائق الهولندي ماكس فيرستابين اليوم الأحد بجائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 ليقترب خطوة أخرى نحو حصد لقبه الثالث على التوالي.
تمكن سائق فريق ريد بول، الذي غاب عن منصة التتويج في سنغافورة الأسبوع الماضي، من الحفاظ على تقدمه في السباق ليحقق فوزه الـ13 هذا الموسم.
وجاء سائق مكلارين لاندو نوريس في المركز الثاني بفارق 19.4 ثانية عن فيرستابين، بينما احتل زميله الأسترالي الصاعد أوسكار بياستري المركز الثالث على أول منصة تتويج له في الفورمولا 1.
MENAFN24092023000110011019ID1107129254
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.