الهولندي فيرستابين يفوز بسباق جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 ويقترب من حصد لقب بطولة العالم

فاز

السائق الهولندي ماكس فيرستابين اليوم الأحد بجائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1 ليقترب خطوة أخرى نحو حصد لقبه الثالث على التوالي.

تمكن سائق فريق ريد بول، الذي غاب عن منصة التتويج في سنغافورة الأسبوع الماضي، من الحفاظ على تقدمه في السباق ليحقق فوزه الـ13 هذا الموسم.

وجاء سائق مكلارين لاندو نوريس في المركز الثاني بفارق 19.4 ثانية عن فيرستابين، بينما احتل زميله الأسترالي الصاعد أوسكار بياستري المركز الثالث على أول منصة تتويج له في الفورمولا 1.