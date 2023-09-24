تايوان ترصد مناورات عسكرية صينية في فوجيان

قال الجيش التايواني، اليوم الأحد، إنه رصد قيام الجيش الصيني ببدء جولة من المناورات العسكرية في منطقة الخليج بإقليم فوجيان الساحلي المواجه لتايوان، منذ وقت مبكر من صباح اليوم، وإنه يراقب التدريبات عن كثب.

ونقل موقع فوكوس التايواني الاخباري الالكتروني، عن وزارة الدفاع الوطني، قولها في بيان صحافي، إن المناورات التي تجري في خليج داتشنج بإقليم فوجيان، تضم أعداداً غير معلنة من الطائرات والسفن الحربية والقوات البرية التابعة للجيش الصيني.

ولم تقدم وزارة الدفاع الوطني مزيداً من التفاصيل التي تتضمن نوعية التدريبات العسكرية التي تجري هناك، أو المدة التي سوف تستغرقها. وأشارت فقط إلى أنها تراقب التدريبات عن كثب من خلال منظومتها الاستخباراتية المشتركة.