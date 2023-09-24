تايوان ترصد مناورات عسكرية صينية في فوجيان
التاريخ
9/24/2023 6:02:22 AM
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قال الجيش التايواني، اليوم الأحد، إنه رصد قيام الجيش الصيني ببدء جولة من المناورات العسكرية في منطقة الخليج بإقليم فوجيان الساحلي المواجه لتايوان، منذ وقت مبكر من صباح اليوم، وإنه يراقب التدريبات عن كثب.
ونقل موقع فوكوس التايواني الاخباري الالكتروني، عن وزارة الدفاع الوطني، قولها في بيان صحافي، إن المناورات التي تجري في خليج داتشنج بإقليم فوجيان، تضم أعداداً غير معلنة من الطائرات والسفن الحربية والقوات البرية التابعة للجيش الصيني.
ولم تقدم وزارة الدفاع الوطني مزيداً من التفاصيل التي تتضمن نوعية التدريبات العسكرية التي تجري هناك، أو المدة التي سوف تستغرقها. وأشارت فقط إلى أنها تراقب التدريبات عن كثب من خلال منظومتها الاستخباراتية المشتركة.
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