بايدن يفتح النار على «جمهوريين متطرفين»

اتهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرّفين بأنهم يهددون بالتسبب بشل الإدارة الفدرالية الأسبوع المقبل، مع إغلاق عدد من مؤسساتها لانقطاعه التمويل لها.

وقال بايدن الذي كان يتحدث خلال عشاء في الكونغرس، إنه اتفق مع الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، كيفن مكارثي، على مستوى الإنفاق العام للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من أكتوبر.

وتابع: اليوم، ثمة مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا تريد احترام الاتفاق، وقد يدفع جميع الأميركيين الثمن. وأضاف: «تمويل الحكومة هو أحد أهم المسؤوليات الأساسية للكونغرس، حان الوقت لكي يبدأ الجمهوريون في إنجاز العمل الذي انتخبتهم أمريكا للقيام به، دعونا نفعل ذلك».

ويتعين على الكونغرس التصويت على ميزانية لتمويل الحكومة الفدرالية بحلول نتصف ليل الثلاثين سبتمبر. والكونغرس منقسم حاياً، إذ يُهيمن الديموقراطيون على مجلس الشيوخ، في حين أنّ مجلس النواب خاضع لسيطرة المعارضة الجمهورية.

ويريد البيت الأبيض إدراج 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا في الميزانية. ويحظى هذا الإجراء بدعم الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، لكن بعض أعضاء مجلس النواب يعارضونه بشدة.

ويتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس بانتظام إلى مواجهة بين الحزبين، حيث يستغل كل جانب احتمال حصول إغلاق لانتزاع تنازلات من الطرف الآخر، قبل التوصل إلى حل في اللحظة الأخيرة.



