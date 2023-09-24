30 مصاباً باصطدام قطارين شرقي باكستان

اصطدم قطار ركاب بقطار آخر كان متوقفا بالفعل ويحمل بضائع في شرق باكستان، اليوم الأحد، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 30 راكباً، خمسة منهم في حالة خطيرة، وفق مسؤولين.

وأوقفت هيئة السكك الحديد، سائق قطار الركاب المتجه إلى لاهور عن العمل إلى جانب مساعده واثنين من موظفي الطاقم الأرضي بسبب الإهمال، حيث تم فتح تحقيق، حسبما قال شهيد عزيز، المسؤول الكبير في السكك الحديد.

وأضاف عزيز، أن الحادث وقع في منطقة شيخوبورا بالقرب من محطة قلعة ستار شاه في الصباح الباكر، حيث تم توجيه قطار الركاب الذي غادر ميانوالي متوجها إلى لاهور إلى المسار الذي كان قطار البضائع يقف عليه بالفعل.

وأشار عزيز إلى أن معظم المصابين عولجوا في محطة القطار، لكن المصابين بجروح خطيرة تم نقلهم إلى المستشفى، وأنه جرى إصلاح القضبان بسرعة.



