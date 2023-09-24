النيابة العامة توضح عقوبة الامتناع عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة

أوضح مركز الإعلام الجنائي "وعي" التابع للنيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرها على حسابات النيابة العامة في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الامتناع عن إعطاء عينة فحص المواد المخدرة.

ونوه إلى أنه طبقاً للمادة 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 بإصدار قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن /100,000/ مائة ألف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص مركز الإعلام الجنائي على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع.