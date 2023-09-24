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تحذيرات من فيضانات وسيول بمناطق ساحلية أمريكية رغم تراجع «أوفيليا»

9/24/2023 6:02:21 AM
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أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، تراجع حدة العاصفة الإستوائية أوفيليا، لكنه أوضح أنها ما تزال تشكل تهديداً بالتسبب في فيضانات وسيول بمناطق إقليم الأطلسي الأوسط. وقال المركز، إن أوفيليا، التي تحوّلت إلى شكل ضعيف من العاصفة الإستوائية،

وصلت إلى بعد حوالي 30 ميلاً جنوب غرب مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا، وحوالي 85 ميلاً جنوب شرق شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا. وبلغت سرعة الرياح القصوى للعاصفة 35 ميلاً في الساعة مع هبات أعلى، وفقاً للمركز.

وأضاف المركز، أنه من المحتمل أن تشهد المناطق من فيرجينيا إلى نيوجيرسي هطول أمطار تتراوح كثافتها بين بوصة واحدة و3 بوصات، وربما ما يصل إلى 5 بوصات في بعض الأماكن.


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