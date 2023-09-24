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مقتل فلسطينييْن في عملية عسكرية بالضفة الغربية

9/24/2023 6:02:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

قتل فلسطينيان برصاص الجيش الاسرائيلي، خلال عملية عسكرية، فجر اليوم، في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأفادت الوزارة، أن القتيلين هما أسيد أبو علي (22 عاما) وعبد الرحمن أبو دغش (32 عاما)، موضحة أنهما أصيبا بالرصاص في الرأس، خلال هجوم إسرائيلي على طولكرم صباح الأحد.

من جهته، أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان، أنّ قواته فككت مركزاً لقيادة عمليات داخل أحد المباني في المخيم وعثرت على عدد كبير من العبوات الناسفة. وقال الجيش، إنّه وخلال العملية، فتح مشتبه بهم النار وألقوا عبوات ناسفة على القوات التي ردت بالذخيرة الحية. وقال مسؤولون من المخيم، إنّ
الجيش الاسرائيلي حاصر المخيم واقتحمه بعد منتصف الليل.

واكد ابراهيم النمر، وهو مسؤول سابق في اللجنة الشعبية للمخيم، أن القتيلين لم يكونا مسلحين وانما هما مدنيان. ووفق النمر، فإن الجيش الاسرائيلي دمر عدة منازل وطرق رئيسية داخل المخيم خلال العملية العسكرية، قبل ان يغادر المخيم صباحاً.

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