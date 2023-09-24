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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

9/24/2023 6:02:21 AM
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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة عمرو سيسوكو امبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة عمرو سيسوكو امبالو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جيرالدو مارتينس رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.

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