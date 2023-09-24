رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده
التاريخ
9/24/2023 6:02:21 AM
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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة عمرو سيسوكو امبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة عمرو سيسوكو امبالو.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جيرالدو مارتينس رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.
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