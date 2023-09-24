36.8 مليون درهم تمويلات «رُوّاد» لـ 82 مشروعاً

أطلقت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تقريرها السنوي لعام 2022، الذي سلطت فيه الضوء على جهودها في دعم وتنمية المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وسعيها لتوفير بيئة محفزة لريادة الأعمال في الإمارة، حيث بلغ العدد التراكمي لإجمالي المشاريع الممولة حتى نهاية العام الماضي 82 مشروعاً بقيمة 36.8 مليون درهم، مع صدور موافقات تمويلية لـ9 مشاريع جديدة، منها قرابة مليوني درهم عبر برنامج التمويل المباشر، و1.8 مليون درهم عبر برنامج التمويل غير المباشر.

وقد توزع التقرير، الذي يحمل عنوان «ندعم الحاضر لنصنع المستقبل»، على 13 باباً ترصد أهم النتائج والبيانات المتعلقة بمنظومة خدمات التمويل والاستشارات والتدريب ومزايا العضوية التي توفرها المؤسسة لقاعدة أعضائها المنتسبين من المشاريع الريادية، فضلاً عن الدعم المقدم على صعيد التسويق والزيارات الميدانية والاشتراك في الفعاليات والأنشطة الترويجية بالتنسيق مع قائمة الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة.

مناخ تنافسي

وفي مقدمة التقرير، أكد سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن «مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» نجحت في تحقيق قفزات نوعية في أدوارها لتحريك بيئة ريادة الأعمال في الإمارة، والعمل على خلق مناخ تنافسي إيجابي يصب في ترسيخ قوة ومتانة اقتصادها المحلي وجعلها موطناً لرواد ورائدات الأعمال، والارتقاء بالمشاريع والأعمال الرامية لخدمة المجتمع في المجالات كافة، وبما يترجم على أرض الواقع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعلى ضوء متابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة».

وأشار السويدي إلى أن 9 مشاريع حصلت خلال عام 2022 على موافقات تمويلية بإجمالي 3.8 ملايين درهم، بينما انضم 244 مشروعاً جديداً إلى عضوية المؤسسة، وبالمقابل تم تجديد عضوية 262 مشروعاً للسنتين الثانية والثالثة، وتمديد عضوية 87 مشروعاً للسنتين الرابعة والخامسة.

وأوضح حمد علي عبدالله المحمود، مدير المؤسسة، أن جهود «رُوّاد» على مدى العام الماضي أثمرت عن تعزيز التنوع والنمو في المشاريع الريادية التي تحتضنها وتنتسب إليها، الأمر الذي عزز من دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخلق فرصاً إيجابية جديدة لتعزيز دورها ومشاركتها في اقتصاد الإمارة، لافتاً إلى أن العدد التراكمي لإجمالي المشاريع الممولة حتى نهاية عام 2022 بلغ 82 مشروعاً بقيمة 36.8 مليون درهم، مع صدور موافقات تمويلية لعدد 9 مشاريع جديدة خلال العام الماضي، منها قرابة مليوني درهم عبر برنامج التمويل المباشر، و1.8 مليون درهم عبر برنامج التمويل غير المباشر.

استشارات

وقال المحمود: «قدمت المؤسسة 82 استشارة لرواد الأعمال، بينما تم قبول 8 دراسات جدوى مقدمة، وإجراء 277 مقابلة مع أصحاب المشاريع أو الراغبين في دخول تجربة ريادة الأعمال، فضلاً عن قيام شعبة إسعاد المتعاملين بالتعامل مع أكثر من 12,800 مكالمة هاتفية».

وأضاف: «توزعت المشاريع الجديدة المنضمة للعضوية إلى 153 مشروعاً في القطاع التجاري، و86 مشروعاً في القطاع المهني، و5 مشاريع في القطاع الصناعي، بينما مثلت مشاريع رائدات الأعمال 86 من إجمالي هذه المشاريع، في حين استحوذ رواد الأعمال على 147 مشروعاً، وأما المشاريع المشتركة بين الجنسين فقد بلغت 11 مشروعاً».

وركز التقرير، الذي تتوفر نسخة منه على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، على استعراض أهم المنجزات التي قامت بها المؤسسة، من ذلك التعاقد مع شركة «امتياز» للامتياز التجاري بهدف تعزيز فرص حصول الأعضاء على حقوق الامتياز التجاري لمشاريعهم، كما حصلت هذه المشاريع على مجموعة إعفاءات حكومية بقيمة تجاوزت 6.5 ملايين درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة المشتريات الحكومية من الأعضاء نحو مليون و229 ألف درهم، في حين استقبلت 133 زيارة ميدانية من فريق المؤسسة، وعلى صعيد تطوير الكفاءات والقدرات تم تنفيذ 37 برنامجاً تدريبياً ودبلوماً مهنياً استفاد منها 703 مشاركين.