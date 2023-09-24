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وزير الخارجية الروسي يشير إلى احتمالية زيارة كوريا الشمالية الشهر المقبل

9/24/2023 6:01:55 AM
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه قد يزور كوريا الشمالية في أكتوبر المقبل، في إطار متابعة للاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن لا فروف قوله، في مؤتمر صحفي بعد كلمته في الأمم المتحدة، يوم السبت"وفقا لما اتفق عليه كيم جونج أون والرئيس بوتين، سأجري مفاوضات في بيونج يانج، والتي يمكن أن تتم فعليا الشهر المقبل".

وكان ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أكد الاثنين الماضي، أن روسيا ستواصل تطوير الاتصالات مع كوريا الشمالية، على مستوى دولي؛ مشيرا إلى أنه لا توجد قرارات لمجلس الأمن الدولي تحظر ذلك.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري ، عقد الاجتماع النادر بين الزعيمين الروسي والكوري الشمالي في مركز فوستوشني الفضائي وسط مخاوف من موافقة بيونج يانج على توريد الذخيرة للحرب الروسية في أوكرانيا مقابل المساعدات الغذائية ونقل تكنولوجيا الأسلحة.

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