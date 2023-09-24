السعودية تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع أوبك+ لاستقرار أسواق النفط العالمية

السعودية تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع أوبك+ لاستقرار أسواق النفط العالمية
التاريخ
9/24/2023 6:01:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت إن المملكة تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع تحالف أوبك+ لاستقرار أسواق النفط العالمية.
وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المملكة حريصة "على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصاد عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين".
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