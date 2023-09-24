السعودية تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع أوبك+ لاستقرار أسواق النفط العالمية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت إن المملكة تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع تحالف أوبك+ لاستقرار أسواق النفط العالمية.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المملكة حريصة "على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصاد عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين".