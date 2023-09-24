تراجع مواد البناء يشعل المنافسة بين شركات المقاولات

أشعل انخفاض أسعار مواد البناء الأساسية وخاصة حديد التسليح والأسمنت المنافسة بين شركات المقاولات في الدولة لتشهد سوق البناء طرح أسعار تنافسية وصلت بالمتوسط السعري لمتر البناء إلى 2800 درهم في الربع الثالث من العام.وأرجع مختصون تزايد المنافسة بين شركات المقاولات المحلية إلى تراجع أسعار مواد البناء الأساسية وفي مقدمتها حديد التسليح والأسمنت بين 5 و15 % مقارنة بمعدلاتها السائدة في النصف الأول ما عزز سعي شركات المقاولات لتحريك السوق بإرساء أسعار جاذبة تحفز أصحاب مشروعات البناء وتنعش حركة منح العقود ولا سيما في الأنشطة الإنشائية الأكثر انتشاراً.

وتسهم تنافسية التكلفة وتنوع العروض المطروحة من قبل المقاولين في استقطاب أصحاب المساكن والمشروعات سواء لتسريع أعمالهم وانتظام المشاريع أو للبدء بمشروعات جديدة من قبل المستثمرين.

وأوضحت لوائح أسعار الحديد لدى موردين محليين مواصلة سعر الحديد المصنع في الدولة بلوغ أسعار تنافسية وصلت إلى متوسط 2300 درهم للطن مقارنة بمتوسط سعري سابق بلغ 2500 للطن مع بداية العام.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الاتحاد العربي للحديد والصلب أن أسعار حديد التسليح المستورد ولا سيما الحديد التركي واصلت في سبتمبر الاستقرار على المستويات السائدة نفسها مع بداية الربع الثالث وعند مستوى أقل من 600 دولار للطن «2200 درهم» منخفضاً بنحو 14 % مقارنة بمستوى الأسعار مع بداية العام الجاري والبالغ 700 دولار «2600 درهم».

وتراجعت أسعار الأسمنت في السوق المحلية وفق الموردين عند حد أدنى 10.5 دراهم مقارنة بسعر سابق 11 درهماً للعبوة في الوقت الذي حافظ السعر الأعلى لبعض الأنواع عالية الجودة على مستواه بين 13 و15 درهماً وفي المقابل واصلت المواد الأخرى ثباتها النسبي متضمنة كلاً من الرمل والخرسانة الجاهزة والطابوق وغيرها من المواد اللازمة لعمليات البناء الأساسية.

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