73.8 % من القيمة السوقية في سوق دبي لـ 10 شركات

وصلت رسملة أكبر 10 شركات وطنية مدرجة في سوق دبي المالي من ناحية القيمة السوقية إلى 514.95 مليار درهم، مع آخر جلسات الأسبوع الماضي، فيما ستوقع أن تحقق المزيد من الارتفاع، بما يتماشى مع خطط الأسواق المحلية لمضاعفة قيمتها السوقية إلى 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، من مستوياتها البالغة نحو 3.580 تريليونات درهم حالياً. واستحوذت 10 شركات مُدرجة على 73.8 % أو 515 مليار درهم من إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي المالي، والبالغة 697.87 مليار درهم.

وجاءت هيئة كهرباء ومياه دبي ((ديوا)) في الصدارة، مع وصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 128.5 مليار درهم، بما يعادل 16.4 % من رسملة سوق دبي، ثم ((الإمارات دبي الوطني)) بقيمة سوقية جاوزت 114.6 مليار درهم، وبحصة 14.4 %، ثم إعمار العقارية 68.4 مليار درهم، تمثل 9.8 % من إجمالي رسملة سوق دبي. ووصلت القيمة السوقية لبنك دبي الإسلامي إلى 42.7 مليار درهم، بحصة 6.1 %، ثم الإمارات الإسلامي 33.45 مليار درهم، تعادل ما نسبته 4.8 %، ثم بنك المشرق 31 مليار درهم، و((إعمار للتطوير)) بأكثر من 28.4 مليار درهم.