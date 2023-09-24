Sunday, 24 September 2023 02:07 GMT

73.8 % من القيمة السوقية في سوق دبي لـ 10 شركات

9/24/2023 6:01:54 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصلت رسملة أكبر 10 شركات وطنية مدرجة في سوق دبي المالي من ناحية القيمة السوقية إلى 514.95 مليار درهم، مع آخر جلسات الأسبوع الماضي، فيما ستوقع أن تحقق المزيد من الارتفاع، بما يتماشى مع خطط الأسواق المحلية لمضاعفة قيمتها السوقية إلى 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، من مستوياتها البالغة نحو 3.580 تريليونات درهم حالياً. واستحوذت 10 شركات مُدرجة على 73.8 % أو 515 مليار درهم من إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي المالي، والبالغة 697.87 مليار درهم.

وجاءت هيئة كهرباء ومياه دبي ((ديوا)) في الصدارة، مع وصول قيمتها السوقية إلى أكثر من 128.5 مليار درهم، بما يعادل 16.4 % من رسملة سوق دبي، ثم ((الإمارات دبي الوطني)) بقيمة سوقية جاوزت 114.6 مليار درهم، وبحصة 14.4 %، ثم إعمار العقارية 68.4 مليار درهم، تمثل 9.8 % من إجمالي رسملة سوق دبي. ووصلت القيمة السوقية لبنك دبي الإسلامي إلى 42.7 مليار درهم، بحصة 6.1 %، ثم الإمارات الإسلامي 33.45 مليار درهم، تعادل ما نسبته 4.8 %، ثم بنك المشرق 31 مليار درهم، و((إعمار للتطوير)) بأكثر من 28.4 مليار درهم.

MENAFN24092023000110011019ID1107129240

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث