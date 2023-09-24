1000 خبير يشاركون في «قمة مستقبل الضيافة» في أبوظبي غداً

تنطلق غداً في أبوظبي ((قمة مستقبل الضيافة)) ضمن فعاليات الدورة الأولى من ((أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة))، وتستمر القمة على مدار 3 أيام، بمشاركة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومحمد العبار، رجل الأعمال ومؤسس شركة ((إعمار العقارية))، ومحمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال ومئات الخبراء والمتخصصين في قطاع السياحة والسفر.تطوير الوجهات وتتضمن قمة مستقبل الضيافة مناقشات حول كيفية تطوير الوجهات السياحية، وتصميم الضيافة، والهندسة المعمارية للفنادق، وسوق الضيافة العربية، وحلقات نقاش وعروض تقديمية حول السياسات العامة في قطاع السياحة وكيفية دعم الاستثمار. بالإضافة إلى جلسات خاصة حول البرامج والصفقات والفعاليات والجلسات الحوارية لمناقشة أحدث مستجدات الاستثمار الفندقي في المنطقة.

منصة دولية

وأكد جوناثان ورسلي رئيس مجلس إدارة ((ذا بينش)) المنظمة لقمة مستقبل الضيافة - لـ ((البيان)) - أن قمة مستقبل الضيافة تشكل منصة دولية تستقطب الرواد وصناع القرار الأكثر نفوذاً وتأثيراً في مجال الاستثمار في قطاع الضيافة، لتبادل المعرفة، وبحث سبل بناء شراكات جديدة، والعمل سوياً من أجل مستقبل أفضل لقطاع الضيافة.

وأشار إلى مشاركة أكثر من 1000 من صناع القرار في مجال الاستثمار في مجال الضيافة من أكثر من 350 شركة رائدة حول العالم لمدة ثلاثة أيام مليئة باتجاهات الاستثمار المبتكرة والرؤى الرائدة وفرص التواصل التي لا مثيل لها في عالم الضيافة.

تشغيل وابتكار

وأضاف إن الحدث يعتبر النسخة الأولى التي تستضيفها أبوظبي وينطلق تحت شعار ((التركيز على الاستثمار)). ويتناول الاستثمار ونماذج التشغيل والابتكار ومستقبل السياحة والبيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة. بالإضافة إلى الكلمات الرئيسية والمقابلات وحلقات النقاش، ستكون هناك سلسلة من فرص التواصل والرحلات والدروس الرئيسية وورش العمل وجلسات العرض التقديمي للشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب.

وتتضمن الدورة الأولى من ((أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة)) 3 فعاليات رئيسية هي ((قمة مستقبل الضيافة)) و((منتدى أبوظبي لسياحة الأعمال)) و((مؤتمر أفراح أبوظبي))، بالإضافة إلى ((ملخص سياحة أبوظبي)).

وتهدف إلى تفعيل التنسيق والتعاون بين الشركاء في مختلف مجالات صناعة السياحة، إلى جانب تبادل خبراتهم ورؤاهم للمساهمة في تطور القطاع.