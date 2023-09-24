إيطاليا تعدل ضريبة مثيرة للجدل على أرباح المصارف

أفادت وسائل إعلام إيطالية، بأنه من المقرر أن تعدل الحكومة ضريبة مثيرة للجدل على أرباح البنوك غير المتوقعة، التي تسببت في تراجع الأسهم في مصارف البلاد، عندما تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

وقالت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، إن الأحزاب الحاكمة في حكومة جورجا ميلوني، توصلت إلى اتفاق أول من أمس، لوضع سقف على الضريبة، لتبلغ 0.26 % من الأصول المصرفية ذات المخاطر، بدلاً من 0.1 % من إجمالي أصولها. ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، من شأن هذا التعديل أن يعني أن حيازات البنوك من السندات الحكومية لن تكون خاضعة للضريبة.

وقالت الصحيفة إن المصارف سيكون في مقدورها أيضاً، عدم الخضوع للضريبة، في حال قيامها بتخصيص نفس المبلغ لتعزيز رأس المال، بدلاً من توزيعه على المستثمرين.

وأضافت الصحيفة أن النسخة الجديدة من الضريبة، ستظل تسمح للحكومة بجمع نحو 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار).