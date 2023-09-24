40 مليار درهم صادرات 10 قطاعات صناعية محلية بأبوظبي

حققت 10 قطاعات صناعية محلية 40 مليار درهم كصادرات خارجية عبر منافذ أبوظبي خلال 7 أشهر وفق مؤشرات حديثة لمركز الإحصاء بالإمارة أبانت انتشاراً واضحاً للمنتج المحلي في العديد من الأسواق الدولية واستناداً لما يحققه الطلب على منتجات قطاعات رئيسية بمقدمتها اللدائن والمعادن وتواكب تلك المؤشرات الطفرة التي يشهدها القطاع الصناعي المحلي مع ارتفاع الثقة في المنتج الوطني مع الاستفادة من الانسيابية والسرعة التي تكفلها جاهزية البنية اللوجستية على خارطة التجارة الدولية.

ووفق مؤشرات مركز الإحصاء في أبوظبي فإن الصناعات المعدنية لا تزال تحافظ على الحصة الأكبر من صادرات الصناعة المحلية عبر منافذ أبوظبي حيث حازت حصة 50.7 % من إجمالي الصادرات الصناعية بإجمالي يتجاوز 20.3 مليار درهم خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي مع استمرارية تصدير منتجات المعادن الأساسية بحصة 19.9 مليار درهم إلى جانب ما يصل 300 مليون درهم كصادرات مباشرة لمنتجات الصناعات المعدنية المختلفة.

واختصت اللدائن بالمرتبة الثانية كأكثر صادرات السلع المنتجة محلياً خلال تلك الفترة بحصة 20.5 % من الإجمالي بصادرات تتجاوز 8.2 مليارات درهم ثم تلتها الصناعات الكيماوية بدورها بحصة 7.2 % بإجمالي صادرات تجاوزت 2.9 مليار درهم على مدار الربع الأول بينما جاءت الصناعات الغذائية والتي تشهد تطوراً واضحاً خاصة ضمن القاعدة الصناعية للإمارة حالياً لتحوذ حصة 6.5 % وبقيمة قاربت 2.6 مليار درهم.

فيما بلغت صادرات الصناعات الورقية والحجر نحو 2.5 مليار درهم مقابل ذلك تنوعت الصادرات الصناعية الأخرى التي استطاعت فتح أسواق لها بالخارج بين صادرات صناعات قطاع المعدات والآلات المتخصصة وصناعات الأحجار والخزف وصناعات الأثاث والمنسوجات والصناعات الجلدية متضمنة مصنعات الأحذية إلى جانب قطاع السلع المتنوعة.