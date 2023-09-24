مجموعة بن حم تستكشف فرصاً استثمارية جديدة في عُمان

بحث الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم خلال زيارة قام بها إلى سلطنة عمان الشقيقة الفرص الاستثمارية في مجال التطوير العقاري والسياحي داخل السلطنة.وقال الشيخ مسلم بن حم: تأتي زيارتنا لسلطنة عمان الشقيقة لمتابعة آخر تطورات استثمارات ((بن حم)) واستكشاف فرص استثمارية جديدة نسعى من خلالها إلى زيادة التعاون المشترك مع الأشقاء في السلطنة.

وتابع بن حم: العلاقات الإماراتية العمانية تاريخية وراسخة، حيث يعمل البلدان على تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية بينهما وتنمية الشراكة في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها قطاع الطاقة، والطاقة المتجددة وحلول المياه والخدمات المالية والدعم اللوجستي والإنشاءات والعقارات وريادة الأعمال. وأكد المسؤولون العمانيون على العلاقات الثنائية التاريخية والممتدة بين البلدين التي تمثل نموذجاً يحتذى به عربياً وخليجياً، تسهم القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين في تطويرها.