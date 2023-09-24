Sunday, 24 September 2023 02:06 GMT

مجموعة بن حم تستكشف فرصاً استثمارية جديدة في عُمان

9/24/2023 6:01:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم خلال زيارة قام بها إلى سلطنة عمان الشقيقة الفرص الاستثمارية في مجال التطوير العقاري والسياحي داخل السلطنة.وقال الشيخ مسلم بن حم: تأتي زيارتنا لسلطنة عمان الشقيقة لمتابعة آخر تطورات استثمارات ((بن حم)) واستكشاف فرص استثمارية جديدة نسعى من خلالها إلى زيادة التعاون المشترك مع الأشقاء في السلطنة.

وتابع بن حم: العلاقات الإماراتية العمانية تاريخية وراسخة، حيث يعمل البلدان على تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية بينهما وتنمية الشراكة في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها قطاع الطاقة، والطاقة المتجددة وحلول المياه والخدمات المالية والدعم اللوجستي والإنشاءات والعقارات وريادة الأعمال. وأكد المسؤولون العمانيون على العلاقات الثنائية التاريخية والممتدة بين البلدين التي تمثل نموذجاً يحتذى به عربياً وخليجياً، تسهم القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين في تطويرها.

MENAFN24092023000110011019ID1107129236

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث