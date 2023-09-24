مجموعة بن حم تستكشف فرصاً استثمارية جديدة في عُمان
التاريخ
9/24/2023 6:01:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
بحث الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم خلال زيارة قام بها إلى سلطنة عمان الشقيقة الفرص الاستثمارية في مجال التطوير العقاري والسياحي داخل السلطنة.وقال الشيخ مسلم بن حم: تأتي زيارتنا لسلطنة عمان الشقيقة لمتابعة آخر تطورات استثمارات ((بن حم)) واستكشاف فرص استثمارية جديدة نسعى من خلالها إلى زيادة التعاون المشترك مع الأشقاء في السلطنة.
وتابع بن حم: العلاقات الإماراتية العمانية تاريخية وراسخة، حيث يعمل البلدان على تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية بينهما وتنمية الشراكة في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية بما فيها قطاع الطاقة، والطاقة المتجددة وحلول المياه والخدمات المالية والدعم اللوجستي والإنشاءات والعقارات وريادة الأعمال. وأكد المسؤولون العمانيون على العلاقات الثنائية التاريخية والممتدة بين البلدين التي تمثل نموذجاً يحتذى به عربياً وخليجياً، تسهم القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين في تطويرها.
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