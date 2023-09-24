مؤتمر «إنجيج» للشركات الصغيرة ينطلق في دبي 27 الجاري

تشهد دبي انطلاق مؤتمر إنجيج للشركات الصغيرة والمتوسطة في فندق العنوان في دبي مول 27 سبتمبر الجاري، ويستهدف مؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة الطموحين وصناع القرار الذين يتطلعون إلى التوسع والتواصل مع أقرانهم، واستكشاف أحدث حلول الأعمال لتحقيق النمو والتوسع. وتتواصل فعاليات المؤتمر الذي يستضيفه باونز، برنامج الولاء الخاص بأسلوب الحياة على مدى نصف يوم مع جدول أعمال حافل بالرؤى ودراسات الحالة والنماذج الملهمة، وتشمل المواضيع التي سيتم استكشافها في المؤتمر تعزيز المبيعات، والثقافة والتنوع، والولاء في قطاع البيع بالتجزئة، وغيرها من المواضيع القيمة الأخرى.

ويشارك في الدورة الافتتاحية من المؤتمر نخبة من المتحدثين بما فيهم خبراء إقليميون مثل رامز حلو، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية التميز في المبيعات، وكورينا كروس مستشار القيادة للثقافات، وفيل بيدفورد، المدير التنفيذي لشركة أسينتف للتسويق.