مؤتمر «إنجيج» للشركات الصغيرة ينطلق في دبي 27 الجاري

مؤتمر «إنجيج» للشركات الصغيرة ينطلق في دبي 27 الجاري
التاريخ
9/24/2023 6:01:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
تشهد دبي انطلاق مؤتمر إنجيج للشركات الصغيرة والمتوسطة في فندق العنوان في دبي مول 27 سبتمبر الجاري، ويستهدف مؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة الطموحين وصناع القرار الذين يتطلعون إلى التوسع والتواصل مع أقرانهم، واستكشاف أحدث حلول الأعمال لتحقيق النمو والتوسع. وتتواصل فعاليات المؤتمر الذي يستضيفه باونز، برنامج الولاء الخاص بأسلوب الحياة على مدى نصف يوم مع جدول أعمال حافل بالرؤى ودراسات الحالة والنماذج الملهمة، وتشمل المواضيع التي سيتم استكشافها في المؤتمر تعزيز المبيعات، والثقافة والتنوع، والولاء في قطاع البيع بالتجزئة، وغيرها من المواضيع القيمة الأخرى.
ويشارك في الدورة الافتتاحية من المؤتمر نخبة من المتحدثين بما فيهم خبراء إقليميون مثل رامز حلو، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية التميز في المبيعات، وكورينا كروس مستشار القيادة للثقافات، وفيل بيدفورد، المدير التنفيذي لشركة أسينتف للتسويق.
MENAFN24092023000110011019ID1107129235
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.