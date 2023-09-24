الأسهم الأمريكية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس

عانت أسواق الأسهم العالمية من ضغوط ملحوظة في الآونة الأخيرة، حيث ‏أبقى بنك الاحتياطي الأمريكي على الفائدة دون تغيير، لكنه ‏تبنى لهجة أكثر تشديداً، ما يشير إلى أن هناك احتمالية لرفع أسعار الفائدة في وقت ‏لاحق من هذا العام، وأن الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة طويلة، ‏حيث يتطلع الفدرالي إلى بذل المزيد من الجهد للسيطرة على التضخم.‏

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، بعد تجاوزها مستوى 4.5 % لفترة وجيزة، لأول مرة منذ 2007 وسجل مؤشر ((ستاندرد أند بورز 500)) و((ناسداك)) أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس الماضي.

وسجل مؤشر ستاندر آند بورز ومؤشر ناسداك خسائر 2.9 و3.6 % ‏على الترتيب الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، وأسوأ ‏أداء أسبوعي منذ مارس الماضي لكلا المؤشرين. في المقابل، تراجع مؤشر داو جونز ‏الصناعي 1.9 % خلال الأسبوع.‏

وتفوق أداء أسهم التكنولوجيا، التي تحملت العبء الأكبر في موجة الهبوط الأخيرة، فقفز سهم ((أبل)) بعد طرح أحدث هواتف الشركة وساعاتها في الأسواق، وارتفع مؤشر للأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، بعد أنباء عن أن واشنطن وبكين تشكلان مجموعات عمل لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية.

وانتعشت أسعار سندات الخزانة الأمريكية، في حين عانت الأسهم في نهاية أسبوع مضطرب، شهد تعديل المستثمرين مراكزهم، استعداداً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة.

قلق

وقال فواد رزاق زاده محلل السوق في ((سيتي إندكس)) و((فوركس دوت كوم)): لا يزال المستثمرون يشعرون بقلق بالغ بسبب التضخم، ومسار السياسة النقدية، وسط الارتفاع الأخير في أسعار النفط، وتلميح الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة لن تنخفض في المدى القريب. وأضاف : ((من السابق لأوانه أن نقول إن الأسواق بلغت نقطة القاع، لأن شيئاً لم يتغير من الناحية الأساسية)).

بنوك مركزية

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، معدلات الفائدة دون تغيير، بين نطاق 5.25 و5.50 %، عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً. وهي الزيادة الـ 11 منذ بداية العام الماضي، مع تباطؤ معدلات التضخم. وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، إن هناك احتمالاً برفع الفائدة مرة واحدة على الأقل، وقد نحتاج إلى إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة طويلة، حتى يستطيع البنك المركزي تخفيض معدل التضخم إلى مستهدف 2 %.

وفي حين قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، إن ((تشديد السياسة النقدية أكثر من ذلك)) ما زال بالتأكيد مطروحاً ، ألمحت عضوة مجلس محافظي البنك، ميتشيل باومان، إلى احتمال أن يحتاج البنك إلى زيادة أسعار الفائدة أكثر من مرة، مؤكدة على مركزها بوصفها واحدة من أكثر الأعضاء تشدداً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إنها غير مستعدة لإعلان الانتصار في مواجهة التضخم، وإن البنك المركزي ما زال ملتزماً بتخفيض الضغوط السعرية ((بطريقة لطيفة وهادئة)).