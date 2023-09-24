9.2 % ارتفاع وقود الطائرات خلال أسبوع

ارتفع سعر وقود الطائرات بحسب مؤشر الوقود الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) خلال الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر الجاري إلى 135.18 دولاراً للبرميل وبزيادة و9.2 % مقارنة مع الفترة نفسها من شهر أغسطس الماضي، ما دفع شركات طيران لتكثيف مراقبتها لمؤشر الأسعار لوضع سياسات سعرية جديدة بما يوازي ارتفاع أسعار الوقود.

وأفاد مؤشر ((إياتا)) أن متوسط سعر برميل الوقود في الشرق الأوسط وصل إلى 127.68 دولاراً بارتفاع 4.7 % مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه و8% مقارنة مع الفترة نفسها من الشهر الماضي.

وكشف المؤشر أن سعر برميل وقود الطائرات ارتفع على أساس أسبوعي في أوروبا ووسط آسيا بـ 5.5 % إلى 133.76 دولاراً وبزيادة 7.9 على أساس شهري، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادي ارتفعت الأسعار على أساس أسبوعي 4.6% إلى 125.9 دولاراً، وبلغت الأسعار في أمريكا الجنوبية والوسطى 138.2 دولاراً بارتفاع 4.2 % على أساس أسبوعي وعلى مستوى منطقة أمريكا الشمالية ارتفعت الأسعار 6.8 % إلى 339.2 دولاراً.

وتستحوذ الشرق الأوسط وأفريقيا على 7 % فقط من حجم استهلاك وقود الطائرات عالمياً، في حين تصل حصة أمريكا الشمالية إلى 39 % وأوروبا 28 % ومنطقة آسيا والهادي 22 % وأمريكا الجنوبية والوسطى 4 % من حجم استهلاك الوقود عالمياً.

ودفعت ارتفاع أسعار وقود الطائرات شركات الطيران المحلية والإقليمية لمراقبة مؤشر أسعار الوقود لدراسة اتخاذ قرار بشأن رفع رسوم علاوة الوقود على تذاكر السفر لتغطية جزء من الزيادة الكبيرة في عقود وقود الطائرات خلال الأشهر الماضية، فيما أكدت شركات طيران أخرى أنها تراقب عن كثب مؤشرات الأسواق لاتخاذ ما يلزم تجاه السياسات السعرية للموسم المقبل.