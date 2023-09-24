مشاركة أخوية

مشاركة أخوية
التاريخ
9/24/2023 6:01:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
برج خليفة يتزين بألوان العلم السعودي، حيث تشارك الإمارات سنوياً المملكة العربية السعودية الاحتفال بيومها الوطني، تجسيداً لعمق العلاقات التي تربط البلدين، وتأكيداً على روح الأخوة والصداقة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.
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