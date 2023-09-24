34 قتيلاً بينهم رضيعان في حريق داخل مستودع للوقود المهرب في بنين

قتل 34 شخصا على الأقل السبت جراء حريق اندلع في مستودع للوقود المهرب في جنوب بنين قرب الحدود مع نيجيريا، وفق ما أفاد وزير الداخلية الحسن سيدو.

وقال الوزير لصحافيين "اندلع هذا الصباح حريق خطير في مدينة سيمي بودجي. أحصينا ويا للاسف 34 قتيلا بينهم رضيعان"، لافتا الى أن "سبب الحريق هو الوقود المهرب".