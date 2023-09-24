دراسة أكثر دقة للمجال المغناطيسي للأرض بأجهزة من الماس

سيقوم المتخصصون من الشركة الكندية الناشئة ((إس. بي. كوانتوم)) للمرة الأولى بإرسال أجهزة قياس مغناطيسية كمومية تعتمد على ((الماس المعيب)) إلى الفضاء.

وقالت الخدمة الصحافية لـ ((إس. بي. كوانتوم)) الخميس إن هذه الأجهزة ستساعد في قياس ودراسة المجال المغناطيسي للأرض من الفضاء بأكبر قدر ممكن من الدقة، وذلك في إطار من مشروع ((ميغكويست)) الذي سيتحقق في منتصف عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة دافيد روي – غواي: ((يشرفنا أن نشارك في المرحلة النهائية من هذه المسابقة المرموقة. وسيكون اختبار مقاييس المغناطيسية الخاصة بنا في الفضاء فرصة جيدة لعرض إنجازاتنا في هذا المجال وإظهار الإمكانات الهائلة لأجهزة الاستشعار الكمومية ليس فقط في المجال الجو - الفضائي فحسب بل في مجالات صناعية أخرى)).

يذكر أن مشروع ((ميغكويست)) تم إطلاقه عام 2019 من قبل الوكالة الوطنية للاستطلاع الجغرافي المحلي الأمريكي لتدقيق المعيار المغناطيسي العالمي الذي يعكس خصائص المجال المغناطيسي للأرض.