اكتشاف 11 جيناً سرطانياً
التاريخ
9/24/2023 6:01:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });
اكتشف فريق من علماء جامعة جنوب كاليفورنيا زهاء 11 جيناً مرتبطاً بسرطان البروستات العدواني، في دراسة نشرت في مجلة ((جاما أونكولوجي))، ووجدت أن الرجال الذين يحملون طفرات معينة في واحد على الأقل من هذه الجينات الـ 11، لديهم خطر كبير للإصابة بسرطان البروستات الذي يهدد الحياة.
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