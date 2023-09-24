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الريش عنصر تشابه بين الطيور والديناصورات

9/24/2023 6:01:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

تشير الدراسات السابقة إلى أن ريش الديناصورات يحتوي على بروتينات تجعله أقل صلابة من ريش الطيور الحديث.

والآن اكتشف الباحثون في كلية كورك الجامعية أن ريش الديناصورات كان له في الأصل تكوين بروتيني مشابه جداً لتكوين الطيور الحديثة. وتعني هذه النتيجة أن كيمياء ريشة الطيور اليوم من المحتمل أن تكون قد نشأت في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقاً، ربما في وقت مبكر من 125 مليون سنة مضت.

ويقول الباحثون: ((من المثير حقاً اكتشاف أوجه تشابه جديدة بين الديناصورات والطيور))، بحسب مجلة ((نيتشر إيكولوجي آند إفوليوشن)).

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