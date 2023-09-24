يهرب بعد 22 عاماً سجناً.. في يوم إطلاق سراحه!

هرب سجين روسي يدعى كامولغون كالونوف من السجن في اليوم ذاته الذي كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه، بعد قضائه 22 عاماً فيه لارتكابه جرائم خطيرة، لأسباب لم تتضح وفق ما نقلت وكالة ((ريا نوفستي)) عن الإدارة الحكومية للخدمة الاتحادية للتنفيذ القضائي.

وشملت التهم الموجهة لكالونوف القتل والسرقة وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات وعبوات ناسفة.

وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه من سجن في قرية ماركوفا بالقرب من مدينة إيركوتسك الأسبوع الماضي. وأبلغت الإدارة الإقليمية لدائرة السجون الفيدرالية وكالة أنباء ((نوفوستي)) أن كالونوف اختفى في صباح اليوم المقرر لإطلاق سراحه، حوالي الساعة الرابعة صباحاً.

وأدين كالونوف لأول مرة بتهمة التخطيط لـ ((تنظيم إجرامي)) وتم إطلاق سراحه من السجن في عام 1997، ثم أدين مرة أخرى في عام 2001 وسجن لمدة 22 عاماً.

وبات الرجل مطلوباً بتهمة الهروب من السجن، ويمكن أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو إعادته إلى السجن لمدة أربع سنوات.