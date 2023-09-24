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طلبت السلطعون قبل طبخه وأعادته إلى البحر

9/24/2023 6:01:52 AM
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فاجأت سائحة سويسرية عمال مطعم إيطالي بفعل غريب عندما طلبت وجبة سلطعون بقيمة 210 دولارات. السيدة طلبت من عمال مطعم متخصص بالمأكولات البحرية في جزيرة سردينيا إحضار السلطعون إليها قبل طبخه، لتكون النتيجة أنها ترغب بإعادته للبحر.

وقال صاحب المطعم، أنطونيو وجيانلوكا فاسولينو، لوسائل الإعلام المحلية: إن المرأة داعبت السلطعون بلطف قبل أن تعيده للماء. وأضاف: ((لقد كانت سعيدة للغاية وأرادت القيام بعمل جيد)). وحصلت الحادثة على ردود فعل إيجابية في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما لدى المنادين بالرفق بالحيوانات.

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