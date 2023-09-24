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2023 أكثر الأعوام سخونة في تاريخ الأرصاد الجوية

9/24/2023 6:01:52 AM
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اكتشف العلماء الصينيون أن العام الجاري سيكون الأكثر سخونة على الإطلاق وسيحطم الرقم القياسي لمتوسط ​​درجات الحرارة على الأرض المسجل في عام 2016. وقالت الخدمة الصحافية لمعهد فيزياء الغلاف الجوي التابع لأكاديمية لعلوم الصينية إن الأرقام القياسية تعود إلى تفاقم ظاهرة النينيو المناخية. وقد تم نشر دراسة بهذا الشأن في مجلة علمية صينية.

وجاء في تقرير نشرته أكاديمية العلوم: ((قام العلماء بتحليل البيانات التي تم جمعها في إطار قاعدة بيانات المناخ الصينية، فتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن عام 2023 هو فعلاً ثالث أكثر الأعوام حرارة في التاريخ بعد العامين القياسيين 2016 و2020. مع ذلك فإن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع)).

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