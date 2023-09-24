2023 أكثر الأعوام سخونة في تاريخ الأرصاد الجوية

2023 أكثر الأعوام سخونة في تاريخ الأرصاد الجوية
التاريخ
9/24/2023 6:01:52 AM
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اكتشف العلماء الصينيون أن العام الجاري سيكون الأكثر سخونة على الإطلاق وسيحطم الرقم القياسي لمتوسط درجات الحرارة على الأرض المسجل في عام 2016. وقالت الخدمة الصحافية لمعهد فيزياء الغلاف الجوي التابع لأكاديمية لعلوم الصينية إن الأرقام القياسية تعود إلى تفاقم ظاهرة النينيو المناخية. وقد تم نشر دراسة بهذا الشأن في مجلة علمية صينية.
وجاء في تقرير نشرته أكاديمية العلوم: ((قام العلماء بتحليل البيانات التي تم جمعها في إطار قاعدة بيانات المناخ الصينية، فتوصلوا إلى استنتاج مفاده أن عام 2023 هو فعلاً ثالث أكثر الأعوام حرارة في التاريخ بعد العامين القياسيين 2016 و2020. مع ذلك فإن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع)).
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