«عزك يا شام».. دراما شامية بأسلوب مختلف وشيق

((عزك يا شام)) مسلسل يندرج تحت إطار البيئة الشامية، يتناول على مدى 15 حلقة قصصاً بأسلوب شيق ومختلف، وعلى الرغم من أن أحداثه تدور في حارة دمشقية إلا أنه موجه للجمهور العربي من المحيط إلى الخليج.

قصص منفصلة

يقول مخرج العمل الفنان رشاد كوكش لـ((البيان)) إن ((مسلسل عزك يا شام هو مسلسل يندرج تحت إطار البيئة الشامية يتألف من 15 حلقة تتراوح بين 35 إلى 37 دقيقة عدا الشارة)).

وأضاف كوكش إن ((نص المسلسل من النوع المتصل المنفصل، وهو لا يتناول حكاية واحدة من الألف إلى الياء، إذ إن كل حلقة تحكي لنا حدوتة مختلفة عن الحلقة التي سبقتها أو التي تليها هذا من جهة، ومتصل باعتبار أن هناك شخصيات مستمرة طيلة العمل، وهي الرابط بين حلقاته مثل عكيد الحارة، شيخ الحارة، الداية، الحلاق، صاحب المقهى، الخضري، وغيرهم وهذا من جهة أخرى)).

ولفت إلى أن ((عزك يا شام عمل موجه لجميع أفراد الأسرة من المحيط إلى الخليج .. وإن ألبسناها ثوب البيئة الشامية)).

اختيار ذكي

وتابع كوكش إن ((العمل هو من تأليف الكاتبين نادين سمير خليل، ومحمد حميرة، وهو باكورة أعمال شركة أشرف للإنتاج والتوزيع الفني، التي أنشئت حديثاً وحصلت على التراخيص اللازمة لممارسة عملها على الأراضي السورية، وكانت أمام خيارات عدة لإنتاج عملها الأول))، واصفاً اختيارها نصاً للبيئة الشامية بـ ((الذكي)).

مظلة حرارية وفيما يخص الصعوبات في تصوير العمل، قال كوكش إن ((الصعوبة الوحيدة في واجهناها وواجهها جميع الناس في منطقة الشرق الأوسط كانت المظلة الحرارية التي ضربت المنطقة يوليو وأغسطس الماضيين، حيث تم التصوير خلالهما))، لافتاً إلى أن ((التصوير تم في بيوت دمشقية عدة والمدينة السينمائية في الدير علي بريف دمشق)).

ممثلون وفنيون

وعن المشاركين في العمل قال كوكش إن ((طاقم العمل من ممثلين وفنيين كان كبيراً جداً منهم فايز قزق، سعد مينه، وفاء موصلي، جيني آسبر، أمانه والي، صباح بركات، سحر فوزي، عبير شمس الدين، حسام تحسين بيك، محمد حداقي، محمد خاوندي، أندريه سكاف، نادين قدور، علي كريم، باسل حيدر، رشا رستم، نور شمص، عادل علي، حسام الشاه، جمال العلي، عاصم حواط، حمادة سليم، سليمان رزق، رائد مشرف بالإضافة إلى عدد كبير من الوجوه الشابة من الخريجين الجدد من المعاهد المسرحية)).