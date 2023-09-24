الكولومبيون يؤدون تحية أخيرة لأشهر فنانيهم

بدأ الكولومبيون يتقاطرون بالمئات لإلقاء نظرة الوداع على الرسام والنحات فرناندو بوتيرو، الذي توفي 15 سبتمبر الجاري، في بداية أسبوع من مراسم التكريم لواحد من كبار فناني القرن العشرين في بلاده.ويسجى جثمان بوتيرو في بوغوتا، بعد وصوله من موناكو، حيث توفي الفنان عن 91 عاماً، جراء إصابته بالتهاب رئوي.

وأقيمت مراسم أولى أمام حشد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأفراد عائلته، وقالت ابنته لينا بوتيرو ((نشعر بتأثر كبير وامتنان عميق لشهادات المودة والتقدير والامتنان لوالدي)). وأضافت ((إعادة والدي لمرّة أخيرة إلى وطنه، حتى يتمكن الكولومبيون من وداعه، كان من أحرّ أمنياتنا)).

وأشاد رئيس مجلس النواب، إيفان نامي، بالفنان الذي وصفه بأنه ((كولومبي كونيّ))، وقال إن بوتيرو ((أوقف العالم للحظة.. وفعل ذلك بريشته ويديه، حين نجح في رسم عالم مغاير. عالم يعكس واقع بلاده، لكنه يحتوي كذلك على المفاتيح السرية للذهن البشري)).

ووقف بعد ذلك كولومبيون في صف طويل منذ ما بعد الظهيرة، للانحناء أمام نعش أشهر فنان كولومبي في العالم.

ويسجى جثمان الفنان الذي اشتهر بشخصياته الكبيرة الأحجام، حتى اليوم في بوغوتا، في قلب الوسط التاريخي للعاصمة الكولومبية. ثم ينقل إلى مسقطه ميديلين شمال غربي البلاد، حيث تنظم أنشطة تأبينية، قبل أن ينتهي التأبين في بلدة بيتراسانتا الإيطالية الصغيرة، حيث كان يقيم، وحيث ووريت زوجته الفنانة اليونانية صوفيا فاري، التي توفيت مايو الماضي.

وكان بوتيرو، إلى جانب الكاتب الحائز جائزة نوبل، غابرييل غارسيا ماركيز، من أشهر الكولومبيين في العالم. وعُرضت أعماله في كل أنحاء العالم، وبيعت في مزادات في نيويورك ولندن، بأسعار وصلت إلى 4,3 ملايين دولار.

وتبرع بوتيرو بالعشرات من أعماله، ومن لوحات مجموعته الخاصة، من بينها لوحات لبيكاسو ومونيه ورونوار وميرو، لمتاحف ميديلين وبوغوتا.

وتعرض منحوتات له في الهواء الطلق، في العديد من مدن العالم، إذ كان الفنان يعتبر أن عرض الأعمال في المساحات العامة، هو ((تقارب ثوري)) للفن مع الجمهور.