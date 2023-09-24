استئناف مباحثات إضراب هوليوود

تسارعت التطورات في هوليوود في شأن إضراب كتّاب السيناريو، الذي يشلّ القطاع السينمائي والتلفزيوني منذ نحو خمسة أشهر، إذ أعلنت نقابتهم أنها ستواصل المحادثات مع الاستوديوهات، بعدما شهدت تقدماً يوحي برغبة في التوصل إلى اتفاق يضع حداً للتحرك المطلبي.

وكانت المحادثات بين شركات الإنتاج، ونقابة كتّاب السيناريو في شأن تقاسم إيرادات البث التدفقي، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، استؤنفت الأربعاء، بعد توقفها نحو شهر. ويؤمل أن تفضي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات إلى نتيجة إيجابية، إذ لاحظ مراقبون في القطاع بوادر تقدم فيها.

ومن هذه البوادر، أن كبار مسؤولي ((ديزني)) و((نتفليكس)) و((وارنر براذرز)) و((إن بي سي يونيفرسال))، شاركوا فيها شخصياً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

ورأى أكثر من مُراقب أن هذه المقاربة غير المسبوقة للمفاوضات، توحي بقُرب التوصل إلى اتفاق، أو أقلّه إلى أن الهوة ضاقت بين الطرفين، بعد 144 يوماً على بدء الإضراب، الذي أدى إلى جمود شبه كليّ في القطاع.