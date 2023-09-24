Sunday, 24 September 2023 02:05 GMT

استئناف مباحثات إضراب هوليوود

9/24/2023 6:01:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan) $(resize).css('font-size', newFontSize); return false; }); });

تسارعت التطورات في هوليوود في شأن إضراب كتّاب السيناريو، الذي يشلّ القطاع السينمائي والتلفزيوني منذ نحو خمسة أشهر، إذ أعلنت نقابتهم أنها ستواصل المحادثات مع الاستوديوهات، بعدما شهدت تقدماً يوحي برغبة في التوصل إلى اتفاق يضع حداً للتحرك المطلبي.

وكانت المحادثات بين شركات الإنتاج، ونقابة كتّاب السيناريو في شأن تقاسم إيرادات البث التدفقي، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، استؤنفت الأربعاء، بعد توقفها نحو شهر. ويؤمل أن تفضي هذه الجولة الجديدة من المفاوضات إلى نتيجة إيجابية، إذ لاحظ مراقبون في القطاع بوادر تقدم فيها.

ومن هذه البوادر، أن كبار مسؤولي ((ديزني)) و((نتفليكس)) و((وارنر براذرز)) و((إن بي سي يونيفرسال))، شاركوا فيها شخصياً خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.

ورأى أكثر من مُراقب أن هذه المقاربة غير المسبوقة للمفاوضات، توحي بقُرب التوصل إلى اتفاق، أو أقلّه إلى أن الهوة ضاقت بين الطرفين، بعد 144 يوماً على بدء الإضراب، الذي أدى إلى جمود شبه كليّ في القطاع.

MENAFN24092023000110011019ID1107129221

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث