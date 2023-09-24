مكتبة محمد بن راشد تحتضن جماليات المسرح بورشة وتطبيقات عملية

نظمت مكتبة محمد بن راشد، بالتنسيق مع ياسر القرقاوي رئيس مجلس إدارة مسرح دبي الوطني، ورشة متميزة بعنوان ((مدخل إلى فن المسرح.. أبو الفنون))، ساهمت في تسليط الضوء على فن المسرح ودوره في المجتمعات إلى جانب مجموعة من التطبيقات العملية، وذلك بمشاركة واسعة وتفاعل كبير من الجمهور والمهتمين بالفنون المسرحية.

وقدمت الورشة تعريفاً شاملاً عن المسرح وأهميته في الحراك والمشهد الثقافي، حيث ناقشت نشأة المسرح وتطوره عبر التاريخ، والمسرحيات ودورها كوسيلة للتعبير عن المعرفة والوعي في المجتمعات، إلى جانب التركيز على سبب تسمية المسرح بـ((أبو الفنون))، وعلاقته الوثيقة بباقي الفنون وكيف يتقاطع معها بأساليب مبتكرة، ودوره كأحد أبرز وأقدم وسائل التعبير الفني والثقافي.

وتطرقت الورشة إلى دور المسرح في تشكيل الثقافات وتأثيره في المجتمع وعلاقته بالنهضة العلمية والمعرفية، بالإضافة إلى استعراض بعض الأعمال المسرحية الرائدة على المستوى العالمي والعربي، وخاصة الأعمال المسرحية المميزة في دولة الإمارات.

كما قدمت ورشة العمل نظرة ثاقبة خلف الكواليس للوقوف على الجوانب التقنية والإبداعية للعروض المسرحية، من خلال فهم مكونات العرض المسرحي والخطوات المتبعة بدءاً من الفكرة وحتى النهاية، لتشكل فرصة رائعة للمهتمين بفن المسرح لاكتساب فكرة عامة وشاملة عن عالم المسرح ودوره في تطوير المجتمعات.