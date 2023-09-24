أنغام تصدح بأغنياتها في «دبي أوبرا» 20 أكتوبر

تحيي المغنية المصرية أنغام على خشبة مسرح ((دبي أوبرا))، في العشرين من أكتوبر المقبل حفلاً غنائياً تقدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها. وكانت الفنانة قد نشرت ملصق الحفل على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ((إنستغرام)) وعلقت قائلة: ((ميعادنا في أوبرا دبي يوم 20 أكتوبر)).ويأتي حفل أنغام وسط باقة متميزة من العروض والفعاليات التي تستضيفها دبي أوبرا في سياق موسمها الجديد، الذي انطلق مطلع سبتمبر الجاري، ويستمر حتى ديسمبر المقبل، حيث تتنوع العروض والفنون بين الباليه الكلاسيكي والمعاصر، والمسرحيات الموسيقية والأفلام والدراما، وبين موسيقى الجاز وموسيقى البوب والروك والموسيقى الإلكترونية والعالمية ليصل عدد العروض لـ15 عرضاً.

وتقدم دبي أوبرا في شهر أكتوبر حفلة عازف الكمان ديفيد جاريت، والعرض الموسيقي لعلي سيثي. أما شهر نوفمبر فيشهد تقديم العرض التراجيدي لـ((ماكبث))، وكذلك عرض فرقة الروك ((جيثرو تول)) لتقديم موسيقى روك السبعينيات.بينما تتضمن العروض شهر ديسمبر عرضاً فنياً يمزج بين إيقاعات الموسيقى الإفريقية التقليدية والألحان الصحراء الكبرى، بالإضافة لحفلة للمغني العالمي ماتيو بوتشيلي.