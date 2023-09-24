22 متدرباً في ورشة التمثيل يتألقون في «بناية المسحل»

قدم 22 مشاركاً من الجنسين مسرحية ((بناية المسحل))، وهي نتاج ورشة التمثيل المسرحي التي انطلقت 20 أغسطس الماضي واستمرت حتى أول من أمس، وحاضر فيها كل من الفنان عبدالله صالح الرميثي والفنان حمد الحمادي.أشرف على الورشة، التي رعتها هيئة دبي للثقافة والفنون ((دبي للثقافة)) بالتعاون مع مسرح دبي الوطني، حيث تلقى المشاركون تدريبات نظرية وعملية في مهارات وفنون المسرح، كالتخيل والارتجال والثقافة المسرحية، كما تدرب المشاركون على عدة تمارين ومنها الإلقاء والتركيز.

خبرات

استضافت الورشة بعض الفنانين الذين كان لهم دور كبير في الورش المسرحية، ومن أصحاب الخبرة في الورش المسرحية، وهما الفنانان علي جمال وحسن يوسف، حيث قدم كل منهما سيرته المسرحية، وتحدثا عن أهمية مثل هذه الورش.

جاء نتاج هذه الورشة في عمل مسرحي بعنوان ((بناية المسحل))، امتد على مدار 30 دقيقة قدم فيها المشاركون أداءً مبهراً.

هذا العمل الذي ظهرت فكرته من أحد طلاب الورشة، صاغها الفنان عبدالله صالح نصاً وإخراجاً بمشاركه الفنان حمد الحمادي، الذي كان محاضراً مساعداً في الورشة.