دبي وجهة عالمية لالتقاء الثقافات

يضفي مشهد الترفيه والتسلية في دبي المفعم بالألوان والأضواء المتلألئة والأجواء الاحتفالية المتنوعة، حالة من الإثارة والانشراح على مدار العام، بدءاً من مدن الملاهي والفعاليات المتنوعة المقبلة في قاعات العرض والمعارض في المدينة من مختلف أنحاء العالم، وترسم تلك المشاهد وفق موقع ((تايمز أوف إنديا))، لوحة عالمية من المرح والبهجة، وتشهد على دور دبي مسرحاً عالمياً لالتقاء الثقافات. وفي مقطع فيديو، يصف الموقع الهندي التابع لصحيفة ((تايمز أوف إنديا)) هذا النسيج من التسلية والترفيه في مدينة دبي، بتحفة فنية نابضة بالحياة محبوكة مع مدن الملاهي التي تنقل الزوار إلى عوالم وأحداث ساحرة ترسم المدينة بمشاعر من الإثارة والحماس، فيما المهرجانات الثقافية تنبض بالتنوع والاختلاف وتحتفي بالتقاليد من مختلف أنحاء العالم.

ويشير الموقع إلى أنه في محيط التسلية والترفيه في المدينة، هناك احتضان للثقافة الهندية من الإنتاجات الفنية لبوليوود إلى المهرجانات التقليدية، وتردد المدينة صدى إيقاعات وألوان الهند، وفق الموقع، وتشكل شاهداً على دور دبي مسرحاً دولياً حيث تلتقي الثقافات ويسطع الفنانون والمؤدون الهنود إلى جانب نظرائهم في العالم.

ويرى الموقع أن لوحة الترفيه والتسلية تمتد أبعد من أفق دبي، وهي احتفاء بالإبداع وشاهد على الشغف المشترك بألوان الحياة النابضة.

أفق

ويشمل أفق دبي العديد من المشاهد الثقافية الجذابة والمثيرة للاهتمام، حيث طورت الإمارة بيئة ثقافية غنية ومتنوعة، وتحفل بالمعالم الثقافية الرائعة، بدءاً من الفن والمسرح وصولاً إلى التاريخ، ويمكن التعرف إلى ذلك انطلاقاً من حي الفهيدي التاريخي حيث يمكن التعرّف إلى طابع المدينة القديم، والمباني التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشر، وباتت تضم المتاحف والمعارض والمقاهي التقليدية، إضافة إلى الاستوديوهات الفنيّة.

ويمتد هذا الأفق ليكتسي بطابع إنساني شامل؛ وهنا، يجدر الانتباه لمركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، الذي يقع في هذا الحي ويعرض على الزوار أسلوب الحياة التراثي في دبي ويقدم لهم الأطباق المحلية والقهوة ليستمتعوا بتجربةٍ غنية وفريدة فيما تُعد مكتبة محمد بن راشد من أحدث المعالم الثقافية التي تمّ افتتاحها على ضفافِ خور دبي.

وقد صُمِّمت على شكل المسند الإسلامي التقليدي وتُعدّ أكبر مكتبةٍ في المنطقة إذ تحتوي على كتب وموارد ثقافيّة وتعليميّة قيّمة تواكب أحدث التطوّرات في مجال البحوث والأوساط الأكاديميّة.

تجارب

وفي سياق التجارب الروحانية المُتميّزة، يمكن زيارة مسجد جميرا الكبير الذي يوفّر جولات للضيوف من الأديان كافّة للتعرّف إلى الثقافة الإماراتية والدين الإسلامي والهندسة الأنيقة لهذا المسجد الذي تم بناؤه من الحجر الأبيض الجميل.

ولا يمكن أن يغفل المرء عن الصحراء، إذ يمكن أن تقدم رحلة إلى قلب الصحراء للسائح تجربة الحياة البدوية في المرموم، حيث يمكن التعرُّف إلى ثقافة البدو التقليدية في دولة الإمارات، واكتشاف نمط حياة الرحّالة في قلب الصحراء.